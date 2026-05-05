Холлоуэй — о возможном третьем бое с Оливейрой: первая трилогия, где я не проигрываю 0-2

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался по поводу возможной трилогии с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мы оба стараемся преуспеть в своих карьерах, и, знаешь, он сделал то, что считал лучшим путём к победе. Без неуважения к нему, но… Если начну жаловаться на проигранную сторону боя, буду выглядеть как нытик.

У нас 1-1 в нашем противостоянии. Возможно, это будет первая трилогия, в которую вступаю с равным счётом, а не проигрываю 0-2 (смеётся). Так что… Это должно быть весело. Может быть, когда-нибудь повторим», — сказал Холлоуэй на YouTube-канале UFC on Paramount+.