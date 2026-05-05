Волков заявил, что UFC несправедливо обошлось с Аспиналлом, дав Гану бой в Белом доме

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о несправедливости со стороны промоушена по отношению к чемпиону дивизиона Тому Аспиналлу.

«Честно говоря, я больше всего расстроен из-за Тома Аспиналла.— Представьте его в этой ситуации. Он сделал так много работы для UFC, провёл много боёв. У него была очень хорошая победная серия, он показал действительно впечатляющие бои для всех. Я тоже был впечатлён им. Я дрался с ним, и он был очень силён. И теперь у нас есть Сириль Ган — парень, который на самом деле проиграл мне. У меня просто украли победу, и все это видели, это факт. Я не пытаюсь изобразить себя лучше него. Это был плохой день для него. Он проиграл мне. Затем он дрался за титул, травмировал чемпиона, его должны были дисквалифицировать. Но UFC дал ему ещё один титульный [шанс]. Он травмировал чемпиона, который был действительно активным бойцов в тяжёлом весе UFC. [Гана] должны были дисквалифицировать. Он проиграл мне бой, он травмировал [Аспиналла]. Это очень серьёзная травма. Мы не знаем, вернётся ли он вообще в спорт, будет ли он таким же.

Я чувствую, как плохо Тому Аспиналлу смотреть на этот бой на лужайке Белого дома, а затем они дают Сирилю Гану самый большой бой в его жизни с Алексом Перейрой. Это просто несправедливо по отношению к чемпиону. Вот почему я, возможно, больше разочарован, но не тем, что Сириль Ган дерётся с Алексом Перейрой. А всей ситуацией. Моя ситуация нормальная, я просто иду к титулу. Я на своём пути. Я понимаю, где я нахожусь. Но как насчёт Тома Аспиналла, который был чемпионом и который просто потерял всё из-за несчастной травмы?» — приводит слова Аспиналла MMA Fighting.