Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад — о бое Стрикленда и Чимаева: надеюсь увидеть кровь, слёзы и сломанные кости

Мухаммад — о бое Стрикленда и Чимаева: надеюсь увидеть кровь, слёзы и сломанные кости
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Думаю, нас ждёт много разговоров, много хаоса, много глупости, расизма, лжи — и всё это, скорее всего, от одного парня. Это точно пойдёт из угла Стрикленда. Он наговорит какой-то чуши, какой-то нелепицы, чтобы заполучить заголовки. Вероятно, попытается спровоцировать кого-то из команды Чимаева, чтобы его ударили, ему не пришлось бы драться в субботу вечером. Чтобы бой отменили, а он придумал бы оправдание и сказал, мол, эти ребята сумасшедшие, им не место в этой стране и так далее.

Но если всё же дойдёт до октагона, если дверь клетки закроется, что мы увидим? Надеюсь увидеть кровь, слёзы, сломанные кости — и всё это с одной стороны. Надеюсь, Чимаев просто пройдёт сквозь него. Надеюсь, Чимаев будет доминировать. Думаю, так и будет, и я на это надеюсь», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Шанс один». Экс-чемпион АСА объяснил, как Шон Стрикленд сможет победить Хамзата Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android