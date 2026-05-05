Мухаммад — о бое Стрикленда и Чимаева: надеюсь увидеть кровь, слёзы и сломанные кости

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда.

«Думаю, нас ждёт много разговоров, много хаоса, много глупости, расизма, лжи — и всё это, скорее всего, от одного парня. Это точно пойдёт из угла Стрикленда. Он наговорит какой-то чуши, какой-то нелепицы, чтобы заполучить заголовки. Вероятно, попытается спровоцировать кого-то из команды Чимаева, чтобы его ударили, ему не пришлось бы драться в субботу вечером. Чтобы бой отменили, а он придумал бы оправдание и сказал, мол, эти ребята сумасшедшие, им не место в этой стране и так далее.

Но если всё же дойдёт до октагона, если дверь клетки закроется, что мы увидим? Надеюсь увидеть кровь, слёзы, сломанные кости — и всё это с одной стороны. Надеюсь, Чимаев просто пройдёт сквозь него. Надеюсь, Чимаев будет доминировать. Думаю, так и будет, и я на это надеюсь», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.