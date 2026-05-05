Кадыров может оказаться в углу Хамзата Чимаева во время боя с Шоном Стриклендом — Рокхолд

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров будет присутствовать в углу уроженца Чечни Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом.

«Похоже, что в его углу может быть Кадыров, так что думаю, он в полной безопасности в плане своего ментального спокойствия. Посмотрим, как всё пойдёт. Эта неделя будет интересной.

Шон говорил, что принесёт пистолет. Не уверен, можно ли приносить пистолет в Нью-Джерси, но им лучше проверить. Шон не представляет реальной угрозы в том мире, с которым он встречается на этой неделе», — сказал Рокхолд на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.