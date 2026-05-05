Волков объяснил, почему Алексу Перейре будет тяжело в бою с Сирилем Ганом

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков объяснил, почему Алексу Перейре будет тяжело в поединке с Сирилем Ганом.

«Но не знаю, как Алекс выступит в тяжёлом весе. Если его тело не генетически уникально, ему будет трудно. Не знаю, правда это или нет, но мы видели его фотографии. У него много воды в теле. Это всегда ухудшает кардио, и удары, и всё остальное. А в тяжёлом весе всё делается тяжелее, так что ты потратишь гораздо больше энергии, чем в полутяжёлом или среднем весе. Это немного другое ощущение. Искренне верю, что тяжёлый вес и любой другой дивизион — это как два разных вида спорта. Нужен другой набор навыков, чтобы драться в тяжёлом весе, а не в лёгком.

Тот же Ган очень атлетичен и много двигается. Его движения великолепны. А стиль Алекса Перейры — прижимать соперника к сетке и пытаться ударить его без пространства, и с Сирилом Ганом это будет очень трудно сделать. Я встретился с ним в октагоне в первом бою, его было трудно поймать, потому что он много двигается. Это была проблема. И мы видели много видео с Сирилем Ганом, спаррингующим с другими боксёрами и кикбоксёрами. Дело не в том, какой урон он может нанести сопернику, посмотрите на то, как ловко он двигается. Во время боя, когда ты идёшь и ожидаешь, что сможешь ударить парня одним ударом и закончить бой, но не можешь дотронуться до него, это очень расстраивает. Не знаю, как Алекс Перейра пройдёт через это.

Так что не знаю, как он будет выглядеть в тяжёлом весе, но ему, вероятно, будет трудно. Это будет большое испытание, и то, как через него пройдёт, покажет нам, действительно ли он уникальный парень или что-то ещё? Это интересно наблюдать, потому что, честно говоря, он каждый раз впечатлял меня. Я очень уважаю его достижения в нашем виде спорта. Он сделал так много. Один из лучших», — приводит слова Волкова MMA Fighting.