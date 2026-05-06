«На бумаге у меня преимущество». Волков заявил, что мог бы справиться в бою с Перейрой

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков порассуждал, справился бы в октагоне с бразильцем Алексом Перейрой, который проведёт поединок в тяжёлом весе за временный титул дивизиона.

«Для меня, как это вижу, а я не хочу проявить какое-либо неуважение, драться с Алексом Перейрой было бы легче, но это будет более громкий бой, если он выиграет [у Гана]… Но сравнивая меня с Алексом Перейрой — он большой, но я огромен. Не говорю, что он никогда не встречал таких парней, как я, но его стойка немного открыта для таких крупных парней. Он привык драться с парнями, которые пытаются его атаковать, не могут дотронуться до него, а он отвечает хуком или апперкотом, но это очень трудно сделать со мной, потому что я намного выше, у меня хороший размах рук и очень хорошие удары ногами.

При этом готов к ударам ногами, у меня тяжёлые ноги. Более того, сейчас я много работаю над борьбой. Теперь у меня много навыков борьбы и джиу-джитсу, много работаю над этим. Так что не знаю. Да, конечно, всё может случиться, я могу пропустить удар, но на бумаге чувствую, что у меня преимущество перед Алексом Перейрой. Да и за ним очень интересно наблюдать.

Если бы я выступал только в роли фаната единоборств, Алекс стал бы моим кумиром. Он сделал много вещей. Но я по другую сторону этой линии. Я потенциальный соперник прямо сейчас, потому что он пришёл в тяжёлый вес, так что смотрю на него по-другому. Пытаюсь найти его слабые места и слабые стороны, но при этом уважаю его», — приводит слова Волкова MMA Fighting.

