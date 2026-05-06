Сириль Ган — о Томе Аспиналле: потратил кучу времени, пытаясь обвинить меня не пойми в чём

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган высказался о поведении действующего обладателя титула дивизиона англичанина Тома Аспиналла, который обвиняет его в умышленном ударе по глазам, из-за которого их титульный бой был остановлен и признан несостоявшимся.

«Он потратил такую кучу времени, так долго пытаясь обвинить меня не пойми в чём. В какой-то момент это перестало иметь смысл. Даже его поклонники, наверное, сказали: «Чувак, хватит, остановись», — приводит слова Гана RMC Sport.

Аспиналл сейчас восстанавливается после операций на глазах, а Ган готовится к поединку с Алексом Перейрой в Белом доме.

