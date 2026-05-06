«Это его стиль. Его снова поставили в титульник». Волков — о тычках в глаз со стороны Гана

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков раскритиковал решение промоушена дать Сирилю Гану титульный бой с Алексом Перейрой за временное чемпионство в тяжёлом весе.

«То, что Сириль Ган сделал в бою с Томом Аспиналлом, происходит ведь не в первый раз. Он сотворил это в нескольких боях ранее. Он сделал это в нашем первом бою. А наш первый бой был очень близким. Он ткнул мне пальцем в глаз в последнем раунде, и я был вынужден взять паузу. Бой получился близким, но был довольно уверен, что выигрываю, но я принял решение остаться и продолжил. Не хочу обсуждать, насколько справедливым было [судейское] решение в нашем первом бою, я просто говорю факты. Он сделал со мной то же самое. Это его стиль. Он делает это часто. У него хорошие навыки, но он немного грязный боец.

И мы видели его также под большим давлением с Джоном Джонсом, и он был как котёнок. Просто сломал его очень быстро. Так что у него уже было несколько титульных шансов, под давлением в титульных боях он выглядел неважно. Мы видели бой с Джоном Джонсом, видели бой с Томом Аспиналлом. Он просто нарушил правила, UFC снова поставил его [в титульник]. Не понимаю этой политики, меня это разочаровывает. Не хочу говорить ничего личного о Сириле Гане, просто говорю о фактах, которые произошли», — приводит слова Волкова издание MMA Fighting.