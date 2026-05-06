Бой‑реванш Мейвезера и Пакьяо в Лас‑Вегасе может не состояться — ESPN

Реванш боя между бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и непобеждённым американцем Флойдом Мейвезер-младшим находится под угрозой срыва, информирует ESPN.

По информации источника, бой должен был пройти на 18‑тысячной арене «Сфера», однако теперь это невозможно, потому что музыкальная группа The Eagles выступит на этой арене в рамках гастрольного тура в эти дни.

Кроме того, между боксёрами возникли разногласия по статусу поединка. Не потерпевший ни одного поражения за всю карьеру Флойд Мейвезер-младший (50 побед подряд) хочет провести выставочный поединок. Команда Пакьяо настаивает на том, чтобы бой имел профессиональный статус и пошел в зачёты боксёров.

Бой‑реванш между боксёрами запланирован на 19 сентября в Лас‑Вегасе. Ранее спортсмены встречались в 2015 году — тогда Мейвезер победил единогласным решением судей.