Никита Цзю — Оскар Диас: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 мая, в Ньюкасле (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого непобеждённый австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю сразится с испанцем Оскаром Диасом.

Трансляцию турнира на территории России проведёт онлайн-кинотеатр Okko, начало – в 12:00 мск.

Никите Цзю 28 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. Всего на его счету 11 побед (девять – нокаутом) и ни одного поражения.

Оскару Диасу 25 лет. Испанец дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Всего на его счету 16 побед (шесть – нокаутом) и ни одного поражения.