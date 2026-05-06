Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Никита Цзю — Оскар Диас: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Никита Цзю — Оскар Диас: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 6 мая, в Ньюкасле (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого непобеждённый австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю сразится с испанцем Оскаром Диасом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Никита Цзю — Оскар Диас
06 мая 2026, среда. 14:00 МСК
Никита Цзю
Не началось
Оскар Диас

Трансляцию турнира на территории России проведёт онлайн-кинотеатр Okko, начало – в 12:00 мск.

Никите Цзю 28 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. Всего на его счету 11 побед (девять – нокаутом) и ни одного поражения.

Оскару Диасу 25 лет. Испанец дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Всего на его счету 16 побед (шесть – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Супертурнир UFC 328 с Чимаевым и Волковым, возвращение Никиты Цзю. Главные бои недели
Супертурнир UFC 328 с Чимаевым и Волковым, возвращение Никиты Цзю. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android