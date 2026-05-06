Чимаев: Стрикленд сказал, что собирается меня застрелить. Я буду рад умереть

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев прокомментировал публичные нападки своего соперника американца Шона Стрикленда, ранее пригрозившего ему огнестрельным оружием.

«UFC не дают мне увидеть этого парня. Он сказал, что собирается меня застрелить, давай. Сделай это, я буду рад умереть.

Охрана нужна не мне. Это всё ради его безопасности. Когда придёт время умирать, я буду счастлив. Я не беспокоюсь об этом», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию.