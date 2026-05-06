Топурия: UFC говорили мне, что, если Гэтжи победит Пимблетта, я подерусь с Махачевым

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о сорвавшемся поединке с лидером рейтинга pound-for-pound россиянином Исламом Махачевым.

«Изначально план был такой: если Джастин [Гэтжи] побеждает [в бою с Пимблеттом], я дерусь с Исламом. Это то, что мне говорили: «Если Джастин выиграет, мы, вероятно, позволим тебе подняться в полусредний дивизион и сразиться с Исламом». Если бы победил Пэдди, я бы подрался с ним, если нет – я бы поднялся в весе. Но никогда не знаешь, что произойдёт», — сказал Топурия в интервью ESPN.

