«Удивит многих». Дю Плесси объяснил, почему Стрикленд представляет опасность для Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке за титул между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Первый раунд многое прояснит нам в этом бою. Уверен, Чимаев повалит Стрикленда. Я сам валил Шона много раз, но главный вопрос заключается в том, сможет ли он удержать его. Способность Шона подниматься, его техника и физическая сила могут сыграть решающую роль. Стрикленд – очень сильный парень, физически он намного сильнее Хамзата. Думаю, он удивит многих», – сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.