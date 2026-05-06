Шон Стрикленд обратился к российским болельщикам MMA перед боем с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд обратился к российским болельщикам MMA перед боем с действующим обладателем титула Хамзатом Чимаевым, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Фанаты из России, я вас люблю. Когда вы в зале, вы всегда пашете, жёстко бьётесь, вы одни из лучших бойцов, одни из лучших ударников, с которыми я встречался. Я большой фанат России, вы ведёте себя как мужчины, как настоящие мужчины. Никакого нетрадиционного дерьма, вы всё делаете правильно», — приводит слова Стрикленда пресс-служба UFC.

