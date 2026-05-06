Макс Холлоуэй прокомментировал слух об организации реванша с Макгрегором

Экс-чемпион UFC американец Макс Холлоуэй прокомментировал слух об организации реванша с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«У нас ничего не подписано. Тренировочный лагерь проходит, как и всегда, без контракта», — приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 326, Холлоуэй проиграл единогласным судейским решением бразильскому экс-чемпиону Чарльзу Оливейру.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.

