Чимаев: мне нравится Стрикленд, UFC хорошо заплатит за него
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).
«Мне нравится Стрикленд, UFC хорошо заплатит за него. Это самое важное. Нравится ли он мне, потому что раскручивает бой? Конечно. Я ещё никогда столько не зарабатывал (улыбается). Это хорошо», — сказал Чимаев на пресс-конференции.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 328.
Хамзат Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328
