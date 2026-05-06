Чимаев: мне нравится Стрикленд, UFC хорошо заплатит за него

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Мне нравится Стрикленд, UFC хорошо заплатит за него. Это самое важное. Нравится ли он мне, потому что раскручивает бой? Конечно. Я ещё никогда столько не зарабатывал (улыбается). Это хорошо», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 328.

Материалы по теме Шон Стрикленд обратился к российским болельщикам MMA перед боем с Чимаевым

Хамзат Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328