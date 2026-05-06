«Мне нравится кушать пиццу». Чимаев заявил о готовности перейти в полутяжёлый вес UFC

«Мне нравится кушать пиццу». Чимаев заявил о готовности перейти в полутяжёлый вес UFC
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев заявил о готовности перейти в полутяжёлый дивизион (до 94 кг).

«Будет ли предстоящий бой последним для меня в среднем весе? Я на это надеюсь. Мне нравится кушать пиццу (улыбается). Посмотрим», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США) Чимаев сразится с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее трикленд обратился к российским болельщикам MMA перед боем с Чимаевым.

