Дастин Порье оценил победу Карлоса Пратеса над Делла Маддаленой

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье прокомментировал победу бразильца Карлоса Пратеса в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

«Пратес хорошо использовал рост. Джек опасен в размене. Пратес оставался на дальней дистанции, если только ему не нужно было войти в клинч или ударить локтем. Джек показывает лучшую работу на ближней дистанции, грязный бокс, короткие комбинации, но Карлос действовал издалека, потрясал его коленями, ударами ног и дрался с умом», — сказал Порье в подкасте Deep Waters.

