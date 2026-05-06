Никита Цзю прокомментировал победу над Оскаром Диасом

Непобеждённый австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю прокомментировал победу над испанцем Оскаром Диасом, поединок с которым состоялся сегодня, 6 мая, в Ньюкасле (Австралия).

«Здорово прочувствовать атмосферу, провести несколько раундов и пропотеть. Соперник был очень хорош. Он отлично держит удар. Я удивлён. Пришлось больше работать по корпусу. Но я сделал своё дело.

Что произошло в концовке (Цзю нанёс два удара после того, как Диас встал на колено. – Прим. «Чемпионата»)? Я не видел, что он встал на колено. Видел, что соперник пошёл вниз. А мой опыт говорит, что, когда соперник уходит вниз, нужно бить. Я остановил 15-й номер рейтинга. Неплохо для меня», — сказал Никита Цзю после боя.