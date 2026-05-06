Главная Бокс/ММА Новости

Никита Цзю прокомментировал победу над Оскаром Диасом

Никита Цзю прокомментировал победу над Оскаром Диасом
Непобеждённый австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю прокомментировал победу над испанцем Оскаром Диасом, поединок с которым состоялся сегодня, 6 мая, в Ньюкасле (Австралия).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Никита Цзю (W) — Оскар Диас
06 мая 2026, среда. 14:55 МСК
Никита Цзю
Окончено
TKO
Оскар Диас

«Здорово прочувствовать атмосферу, провести несколько раундов и пропотеть. Соперник был очень хорош. Он отлично держит удар. Я удивлён. Пришлось больше работать по корпусу. Но я сделал своё дело.

Что произошло в концовке (Цзю нанёс два удара после того, как Диас встал на колено. – Прим. «Чемпионата»)? Я не видел, что он встал на колено. Видел, что соперник пошёл вниз. А мой опыт говорит, что, когда соперник уходит вниз, нужно бить. Я остановил 15-й номер рейтинга. Неплохо для меня», — сказал Никита Цзю после боя.

