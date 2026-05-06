Молдавский дал прогноз на предстоящий бой Волкова на UFC 328

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский дал прогноз на поединок между соотечественником Александром Волковым и доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Думаю, Александр выиграет. Он безусловно лучше в стойке, разнообразнее. А в борьбе Кортес-Акоста не сможет доставить Волкову никаких проблем. Поэтому уверен, что Саша одержит победу», — сказал Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

