«Лучший и страшный». Царукян — о Чимаеве

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян лестно высказался в адрес своего друга и действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

«Он опасный, страшный и лучший. У нас с ним хорошие тренировки. Я постоянно у него чему-то учусь. И у Хамзата лучшая энергия», — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.