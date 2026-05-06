Хамзат Чимаев ответил на вопрос, пожмёт ли руку Стрикленду после боя

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, ответил на вопрос, собирается ли пожать руку экс-чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду после поединка. Их бой станет главным событием турнира UFC 328, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая.

«Какая разница, пожму я ему руку после боя или нет? Изобью Шона и, возможно, больше никогда не увижу, как и остальных 15 парней, которых побил, — их почти не встречал после. Мне плевать на его жизнью. Мне важна только моя жизнь», — приводит слова Чимаева портал MMA Fighting.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.