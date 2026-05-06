«Ты понимаешь, что я могу вырубить тебя и отнять твою душу». Стрикленд обратился к Чимаеву

«Ты понимаешь, что я могу вырубить тебя и отнять твою душу». Стрикленд обратился к Чимаеву
Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд оставил послание непобеждённому 32-летнему обладателю титула UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву, представляющему ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Прямо сейчас могу позвонить Чимаеву, и мы встретимся на парковке. Знаете, что произойдёт дальше? Я приду туда один, а вместе с Чимаевым будет 30 хреновых парней. Знаете, почему? Даже если в глубине души ты, Чимаев, думал, что сможешь меня победить, то всё равно понимаешь, что у меня есть шанс вырубить тебя и отнять твою душу.

Ты это знаешь, и этот маленький трус внутри тебя никогда не соберётся с духом и не подерётся со мной. Ты пойдёшь [на встречу со мной] за спинами своих приспешников, пойдёшь за своими 30 чеченцами, спрячешься за своей религией. Ты просто слабак», — приводит слова Стрикленда портал MMA Fighting.

Три причины, почему бой Чимаева и Стрикленда может быть скучным
