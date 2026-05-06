Усик утратил лидерство в рейтинге P4P от ESPN, Бенавидес — в топ-4

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

В новой редакции рейтинга непобеждённый украинец Александр Усик утратил лидерство, уступив 33-летнему абсолютному чемпиону мира по боксу во втором легчайшем весе японцу Наое Иноуэ, который в минувшую субботу нанёс первое поражение соотечественнику Дзюнто Накатани. Также отметим, что Дэвид Бенавидес после победы над Хильберто Рамиресом поднялся на одну позицию и стал четвёртым в рейтинге.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 6 мая.

1. Наоя Иноуэ (33-0).

2. Александр Усик (24-0).

3. Джесси Родригес (23-0).

4. Дэвид Бенавидес (32-0).

5. Шакур Стивенсон (25-0).

6. Девин Хейни (33-0).

7. Дзюнто Накатани (32-1).

8. Джарон Эннис (35-0).

9. Сауль Альварес (63-3-2).

10. Джей Опетайя (30-0).