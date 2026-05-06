Махачев оценил выступление Пратеса в бою с Делла Маддаленой

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев оценил выступление бразильца Карлоса Пратеса техническим нокаутом в третьем раунде в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте (Австралия). Для Джека это поражение стало вторым подряд. Карлос же, таким образом, теперь идёт на серии из трёх побед.

«Да, конечно, я в прямом эфире смотрел бой. Маддалена не смог собраться, может, не смог отойти от поражения, а Пратес показал отличное выступление», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.