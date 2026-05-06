Главная Бокс/ММА Новости

Молдавский поделился прогнозом на поединок Чимаева и Стрикленда на UFC 328

Молдавский поделился прогнозом на поединок Чимаева и Стрикленда на UFC 328
34-летний бывший временный чемпион Bellator в тяжёлом весе россиянин Валентин Молдавский дал прогноз на предстоящий поединок между американцем Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

«Стрикленд говорит, что у Хамзата не будут получаться переводы… Очень сомнительно. Стрикленд – разносторонний боец. Но его уровень борьбы точно не дотягивает до Хамзата. Конечно, может, он какие-то секретные методики использует. Но думаю, всё будет напоминать бой Хамзата и дю Плесси. Может, Шон сможет больше времени простоять. Но практически уверен, что большую часть боя он проведёт внизу. Жду победу Чимаева», — сказал Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Три причины, почему бой Чимаева и Стрикленда может быть скучным
