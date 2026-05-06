Чемпион UFC Ислам Махачев назвал наиболее интересного соперника

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев назвал наиболее интересного соперника для себя в категории до 77 кг.

«UFC мне ещё ничего не сообщили, но много слухов, что я дерусь с Ианом Гарри, хотя я ещё не общался с официальными лицами насчёт этого боя. Говорить с уверенностью, что он должен быть претендентом, не могу. У меня сейчас, получается, три или четыре претендента. Камару Усман недалеко, Иан Гарри, Майкл Моралес, Карлос Пратес, Шавкат ещё пятый – с кем-то из них, кого выберет UFC, я должен подраться, а другие две пары должны определиться между собой, кто реальный претендент. Думаю, сейчас Пратес больше на хайпе, больше на слуху – с ним бой был бы более интересным», – сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.