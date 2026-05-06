Дастин Порье ответил, против кого мог бы возобновить карьеру в единоборствах

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что был бы готов возобновить карьеру в единоборствах, приняв бой с экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг соотечественником Нейтом Диазом.

«Всё ещё хочу надрать задницу Нейту. Мог бы вернуться, чтобы сразиться с ним, потому что [наш бой] сорвался. Он солгал, фанаты встали на его сторону. Я никогда не отказывался от боя с Нейтом Диазом, просто никогда не хотел драться ни с кем, кроме Нейта», — приводит слова Порье портал talkSPORT.

