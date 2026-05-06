Хамзат Чимаев раскрыл, в каком случае перейдёт в полутяжёлый вес

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, раскрыл, в каком случае перейдёт в полутяжёлый вес

«Не знаю, чего хочет UFC, поскольку являюсь одним из сотрудников офиса. Поэтому не знаю, чего матчмейкеры хотят. Посмотрим… Если они предложат больший гонорар [за переход в полутяжёлый вес], соглашусь. Если предложат больше, чтобы я остался [в среднем весе], значит, останусь», — приводит слова Чимаева аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В предстоящем бою Чимаев столкнётся с американцем Шоном Стриклендом. Их поединок пройдёт на турнире UFC 328, который состоится 10 мая.