«Ему достался один из самых лёгких титульных боёв». Топ-боец UFC — о чемпионстве Махачева

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли выразил сомнение в том, что 34-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев действительно заслуженно оспорил пояс UFC в полусреднем весе в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их противостояние возглавило турнир UFC 322 в Нью-Йорке и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Не хочу показаться неуважительным, но кого Ислам победил, чтобы стать чемпионом в полусреднем весе? Искренне считаю, что ему достался один из самых лёгких боёв», — приводит слова Бакли аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

