Пресс-служба UFC опубликовала фотографии, на которых продемонстрирована актуальная физическая форма 32-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, и экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.