Илия Топурия не исключил, что Иан Гарри может нокаутировать Ислама Махачева

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия не исключил, что ирландец Иан Гарри может нокаутировать 34-летнего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева в возможном бою.

«В бойцовском бизнесе шансы есть у всех, особенно у такого парня, как Иан Гарри. За время выступлений в UFC он набрался огромного опыта, вижу, что у него много шансов. Мы уже видели, как Ислам был в нокауте, так почему бы не случиться этому во второй раз?» — сказал Топурия в интервью порталу ESPN.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.