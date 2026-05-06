Участники турнира UFC в Белом доме встретились с Дональдом Трампом в Овальном кабинете

Участники предстоящего турнира UFC White House — Freedom 250 бразилец Алекс Перейра, испано-грузин Илия Топурия, американец Джастин Гэтжи и француз Сириль Ган встретились с президентом Соединённых Штатов Америки (США) Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Ивент пройдёт 15 июня в Вашингтоне.

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

«Прямо в парке через дорогу, думаю, смогут разместиться от 75 до 100 тыс. человек. Билеты будут бесплатные. Они [организаторы] установят восемь гигантских экранов и будут транслировать по ним поединки. А здесь, прямо на лужайке перед Белым домом, будет 4 тыс. мест [для зрителей]», — сказал Трамп во время общения с прессой.