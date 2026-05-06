Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд сравнил Чимаева со своим отцом, которого считал бугименом в детстве

Стрикленд сравнил Чимаева со своим отцом, которого считал бугименом в детстве
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд провёл сравнение между непобеждённым 32-летним обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и своим отцом. Бой между Шоном и Хамзатом станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Вам будут встречаться такие люди — возможно, и Чимаев в их числе… Например, в детстве мой отец был таким бугименом. Мне было 17 лет, он не отпускал мою маму на работу. Я зашёл и сказал: «Папа, отпусти её». Этот парень набросился на меня. Я подумал, что сегодня тот самый день. Ударил его головой, сломал ему нос, он упал. Этот парень начал плакать. Это было так разочаровывающе для меня, потому что всю мою жизнь был психопатом, которого я боялся. Просто стал видеть плаксивую маленькую сучку, лежащую на полу и истекающую кровью», — сказал Стрикленд на пресс-конференции перед турниром UFC 328.

Материалы по теме
Три причины, почему бой Чимаева и Стрикленда может быть скучным
Три причины, почему бой Чимаева и Стрикленда может быть скучным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android