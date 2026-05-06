Стрикленд сравнил Чимаева со своим отцом, которого считал бугименом в детстве

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд провёл сравнение между непобеждённым 32-летним обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и своим отцом. Бой между Шоном и Хамзатом станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Вам будут встречаться такие люди — возможно, и Чимаев в их числе… Например, в детстве мой отец был таким бугименом. Мне было 17 лет, он не отпускал мою маму на работу. Я зашёл и сказал: «Папа, отпусти её». Этот парень набросился на меня. Я подумал, что сегодня тот самый день. Ударил его головой, сломал ему нос, он упал. Этот парень начал плакать. Это было так разочаровывающе для меня, потому что всю мою жизнь был психопатом, которого я боялся. Просто стал видеть плаксивую маленькую сучку, лежащую на полу и истекающую кровью», — сказал Стрикленд на пресс-конференции перед турниром UFC 328.