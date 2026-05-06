«Очень особенный». Трамп похвалил Хабиба Нурмагомедова

Президент США Дональд Трамп лестно высказался в адрес 37-летнего члена Зала славы UFC, а также бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боёв из 29», — сказал Трамп во время общения с прессой.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.