Представлен специальный пояс для участников титульных боёв на турнире UFC в Белом доме

Во время визита участников титульных поединков предстоящего турнира UFC в Белом доме был также представлен специальный чемпионский пояс, который будет вручён победителю каждой пары по итогам боя. Ивент пройдёт 15 июня в Вашингтоне.

Пояс выполнен в цветах национального американского флага, а над традиционной аббревиатурой UFC помещено число 250, отсылающие к тому, что мероприятие приурочено к 250-летию независимости США.

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Напомним, в главном событии турнира UFC в Белом доме пройдёт поединок между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи. На кону противостояния будет стоять титул UFC в лёгкой весовой категории.