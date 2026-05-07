Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд: Чимаев постоянно куда-то сбегает. Я считаю Хамзата шавкой и крысой

Шон Стрикленд: Чимаев постоянно куда-то сбегает. Я считаю Хамзата шавкой и крысой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко высказался в адрес непобеждённого 32-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Давайте посмотрим, кто такой Хамзат Чимаев. Семья этого парня бежит из этого ужасного, дерьмового места (имеется в виду Чечня. — Прим. «Чемпионата»), где людей убивают и сажают в тюрьмы, в Швецию. Потом он возвращается в это ужасное место и начинает лизать задницу диктатору.

Это общеизвестный факт, джентльмены, я не вру. Он возвращается в это отвратительное, дерьмовое место и начинает подлизываться к диктатору. А диктатор ему говорит: «Эй, знаешь что? Я хочу, чтобы мой сын тренировался с тобой и надрал тебе задницу, а в награду я подарю тебе «Гелек».

Теперь Чимаеву приходится бежать в другую страну. Он постоянно куда-то сбегает. Так что дело не в том, что он мне не нравится, просто я считаю его хреновой шавкой. Не в обиду собакам, я люблю собак. Но кто стоит на ступень ниже собаки? Крыса? Может, таракан? Давайте скажем, крыса. Да, это определение подходит Хамзату», — сказал Чимаев во время общения с прессой.

Материалы по теме
От каморки «метр на метр» до огромных гонораров и титула UFC. Жёсткий путь Хамзата Чимаева
От каморки «метр на метр» до огромных гонораров и титула UFC. Жёсткий путь Хамзата Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android