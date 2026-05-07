Шон Стрикленд: Чимаев постоянно куда-то сбегает. Я считаю Хамзата шавкой и крысой

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко высказался в адрес непобеждённого 32-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Давайте посмотрим, кто такой Хамзат Чимаев. Семья этого парня бежит из этого ужасного, дерьмового места (имеется в виду Чечня. — Прим. «Чемпионата»), где людей убивают и сажают в тюрьмы, в Швецию. Потом он возвращается в это ужасное место и начинает лизать задницу диктатору.

Это общеизвестный факт, джентльмены, я не вру. Он возвращается в это отвратительное, дерьмовое место и начинает подлизываться к диктатору. А диктатор ему говорит: «Эй, знаешь что? Я хочу, чтобы мой сын тренировался с тобой и надрал тебе задницу, а в награду я подарю тебе «Гелек».

Теперь Чимаеву приходится бежать в другую страну. Он постоянно куда-то сбегает. Так что дело не в том, что он мне не нравится, просто я считаю его хреновой шавкой. Не в обиду собакам, я люблю собак. Но кто стоит на ступень ниже собаки? Крыса? Может, таракан? Давайте скажем, крыса. Да, это определение подходит Хамзату», — сказал Чимаев во время общения с прессой.