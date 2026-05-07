«Как можно драться, когда вокруг сотни людей?» Чимаев исключил потасовку со Стриклендом

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, исключил потасовку с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом в преддверии боя с ним. Их поединок пройдёт в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Этот болтун слишком много говорит, но ничего не произойдёт. Как можно драться, когда вокруг сотни людей? Какие эмоции? Мы покажем свои эмоции в клетке. Я пришёл сюда, чтобы заработать денег. Давно перерос эту стадию непрофессионализма. Надеюсь, он выйдет в клетку, мы оба хорошо выступим и хорошо восстановимся. Надеюсь, устроим вам отличный бой», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

От каморки «метр на метр» до огромных гонораров и титула UFC. Жёсткий путь Хамзата Чимаева
