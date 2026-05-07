Алекс Перейра провёл первую битву взглядов с Сирилем Ганом на лужайке перед Белым домом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра провёл первую битву взглядов с французом Сирилем Ганом на лужайке перед Белым домом. Их бой пройдёт на турнире UFC White House — Freedom 250, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США). На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Фото: Скриншот из видео Гловера Тейшейры

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю, в свою очередь, 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения.