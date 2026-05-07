Фото: Хабиб вместе с Хакими и актёром Бентальей посетил матч «ПСЖ» — «Бавария»

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вместе с защитником «ПСЖ» марокканцем Ашрафом Хакими и популярным французским актёром Маликом Бентальей посетил матч «ПСЖ» — «Бавария», который завершился со счётом 1:1 (6:5 общ). Парижане вышли в финал турнира, где сыграют с «Арсеналом».

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.