Фото: Хабиб вместе с Хакими и актёром Бентальей посетил матч «ПСЖ» — «Бавария»

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вместе с защитником «ПСЖ» марокканцем Ашрафом Хакими и популярным французским актёром Маликом Бентальей посетил матч «ПСЖ» — «Бавария», который завершился со счётом 1:1 (6:5 общ). Парижане вышли в финал турнира, где сыграют с «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Фото: Из личного архива Бентальи

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Как сейчас зарабатывает Хабиб и остался ли у него бизнес в России?
