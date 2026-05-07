Музыкант Алекс Terrible Шиколай проиграл нокаутом дебютный бой в BKFC

Вокалист российской музыкальной группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, выступающий под сценическим именем Alex Terrible, дебютировал на турнире кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), который состоялся 6 мая в Дейтона-Бич (США). Соперником россиянина стал американец Кэмерон Делано.

Дебютный для Шиколая бой завершился победой Делано нокаутом в третьем раунде.

В своём последнем бою в июле 2025 года на турнире Top Dog 37 Шиколай проиграл Данилу «Регбисту» Алееву единогласным решением судей. Делано в июне 2025 года провёл бой против Джесси Дезрозье на турнире BKFC 76, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.