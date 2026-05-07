Дэвид Бенавидес заявил, что начались переговоры о поединке с Биволом

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Дэвид Бенавидес сообщил, что начались переговоры о возможном поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO россиянином Дмитрием Биволом.

«Не могу сказать, когда мы встретимся. У него запланирован бой, и всегда есть вероятность травмироваться. Но мы уже ведём переговоры. Было бы здорово устроить бой в сентябре», — сказал Бенавидес в подкасте Ариэля Хельвани.

Дэвиду Бенавидесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в 2019-м – двукратным чемпионом во втором среднем весе, в 2025-м – чемпионом в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в 2026-м – объединённым чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).