Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в бою с Оскаром Диасом
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты Цзю в поединке с испанцем Оскаром Диасом, состоявшемся вчера, 6 мая, в Ньюкасле (Австралия). Поединок завершился досрочной победой Цзю (отказ от продолжения) в шестом раунде.
Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Никита Цзю (W) — Оскар Диас
06 мая 2026, среда. 14:55 МСК
Никита Цзю
Окончено
TKO
Оскар Диас
«Бой получился хорошим, с достойным соперником. Никита – молодец, со всем справился. Конечно, были небольшие ошибки, но они в основном технические. Победа абсолютно заслуженная. Серия побед? Гордость! Очень радует, что он ещё ни разу не проигрывал. Это непередаваемые ощущения! С ним после победы ещё не успел пообщаться, но время будет», – приводит слова Цзю «Советский спорт».
