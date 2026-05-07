«Направляемся на встречу с президентом». Топурия показал совместное фото с Перейрой

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия опубликовал совместное фото с бывшим обладателем титулов организации в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой.
«Направляемся на встречу с президентом», — написал Топурия в социальных сетях.
Фото: из личного архива Илии Топурии
Напомним, ранее Топурия и Перейра, готовящиеся выступить на турнире UFC в Белом доме, встретились с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Топурия возглавит турнир и проведёт защиту против американца Джастина Гэтжи. Перейра в соглавном бою сразится с французом Сирилем Ганом.
Тренировка Илии Топурии перед боем на турнире UFC в Белом доме