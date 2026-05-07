Забит Магомедшарипов проведёт схватку 5 июля в Москве

Забит Магомедшарипов проведёт схватку 5 июля в Москве
Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов проведёт схватку на турнире ACB JJ, который состоится 5 июля в Москве.

«Планируется, что Забит выступит 5 июля. Соперник будет объявлен позднее», — приводит слова члена команды спортсмена издание ТАСС.

Забиту Магомедшарипову 35 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2017-го по 2019-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Ранее бывший чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар высказался о Магомедшарипове.

