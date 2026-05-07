«Он пьян?» Чимаев отреагировал на слова Макгрегора о его бое со Стриклендом

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев прокомментировал слова бывшего обладателя титулов организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор заявил, что на кону боя Чимаева и Стрикленда будет стоять его титул.

«Его пояс? Он потерял свой пояс 10 лет назад, так что не знаю… Этот парень пьян? Он постоянно пьёт. Возвращайся к нормальной жизни», — приводит слова Чимаева издание MMA Fighting.

Напомним, поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

