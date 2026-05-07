«На другом уровне». Роберт Уиттакер объяснил, что делает Чимаева особенным бойцом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о действующем обладателе титула Хамзате Чимаеве.

«Вы можете готовиться столько, сколько вам угодно. Но вся подготовка, которую мы провели… Он попросту оказался лучше, чем ожидалось. Его способность связывать вас, контролировать позицию, переходить в другую позицию, чтобы финишировать вас… Всё это было на другом уровне. И мы увидели это в бою с дю Плесси.

Дрикус — парень, которого тяжело удержать. Он очень большой и сильный мужик. И то, как Чимаев выступил, проведя пять раундов, внеся коррективы, не дав себе слишком рано растратить силы… Единственный недостаток, о котором говорили перед боем с Дрикусом, было кардио.

Мы готовились так же хорошо, как и все остальные. Уверен, что и Дрикус тоже. Но речь идёт о его уровне, вот и всё», — сказал Уиттакер в интервью пресс-службе UFC.