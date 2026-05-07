Пресс-конференция UFC 328 начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт трансляцию

В ночь с 7 на 8 мая мск в Ньюарке (США) состоится официальная пресс-конференция, посвящённая бойцовскому турниру UFC 328.

Начало пресс-конференции — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван сразится с японцем Тацуро Таирой.

