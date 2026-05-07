Тарасов: не верю, что кто-то сможет выиграть у здорового Хамзата Чимаева

Менеджер российских бойцов ММА Виталий Тарасов высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Я не верю, что кто-то сможет выиграть у здорового Хамзата Чимаева, потому что его борьба и уверенность в себе на сегодняшний день таковы, что у UFC просто нет бойца, способного в рациональном мире его победить. Проблема в том, что Шон Стрикленд — один из лучших в UFC по умению удивлять. У него шанс есть всегда. И это шанс из разряда «не спрашивайте меня как». Я действительно не смогу представить как, но я так же не мог представить, как он победит Имавова или Адесанью.

Мне кажется, важнейший параметр, который делает их похожими как раз с Хамзатом, — Стрикленд тоже не боится ничего, что может случиться в клетке. И идёт на бои без волнения. Я видел многих ребят за час до поединка. К сожалению, часто самые бесстрашные пацаны не могут ничего сделать с ощущением ответственности. Что именно сейчас надо показать всего себя. У топовых россиян, вроде Хабиба, Хамзата или Петра Яна, этой проблемы нет. Как я понимаю, её нет и у Шона Стрикленда. Но всё равно это не сокращает их разницы в борцовском классе с Хамзатом. Так что я не сомневаюсь – это станет первой успешной защитой титула для Чимаева», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.