Топурия — о бое с Гэтжи: буду искать его челюсть с первой секунды

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о предстоящем поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире в Белом доме.

«Речь не идёт о том, кто победит, потому что все считают меня победителем. Вопрос в том, как я его нокаутирую. Закончит ли Джастин первый раунд на ногах? Вот какие идут разговоры в социальных сетях.

Я выйду и буду делать свою работу. Мне плевать, что думают люди. Раньше я был аутсайдером, теперь я фаворит, но я всегда делаю свою работу. Я буду искать его челюсть с первой секунды и, скорее всего, я её найду», — сказал Топурия в интервью ESPN.